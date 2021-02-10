Главное — скромность: Валерия в васильковом джемпере и юбке миди скрыла талию

Валерия в январе стала бабушкой. В первый день Нового года невестка певицы — Лиана Шульгина — родила дочку Селин. Новоиспеченные родители постепенно привыкают к тому, что их теперь трое. Арсений старается помогать возлюбленной там, где речь заходит о малышке — он ее нянчит, укачивает по ночам, делая все, что положено идеальному отцу.

Сама певица, к слову, вместе с мужем Иосифом Пригожиным на днях побывала в гостях у младшего сына и понянчилась с внучкой. Валерия просто души не чает в малышке. Поклонники артистки с трудом могут поверить, что при всей своей моложавости она стала бабушкой.

Валерия часто появляется на светских раутах. Ее гардероб полон дизайнерских вещей. На одном из мероприятий певица позировала в васильковом джемпере, модной юбке миди и присборенных сапожках. Образ артистки дополнили элегантные брошки и сумка на длинном тонком ремешке. Благодаря объемной кофте стиля оверсайз Валерия скрыла талию.

«Вот уж точно говорят — возраст не властен», «Очень и очень красивая», «Валерия, какая вы стройная!!», «Шикарно выглядите», «Совсем еще молодая, а уже бабушка», «Неужели у вас есть внучка?!», «Красавица, любимая певица», «Само очарование», «Изысканно и элегантно при всей внешней скромности», «Статная дива», «Хотим чаще вас видеть!!», «Одна из самых утонченных певиц на эстраде! Поклоняемся», — пишут фолловеры.

Смотрите также: