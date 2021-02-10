На пике популярности: Глюкоза выбрала трендовый пуховик, как у Безруковой и Долматовой

Объемные пуховики этой зимой – на пике популярности. Они появилась в гардеробе у каждой модницы, и звезды не исключение. Ранее тренд на объем поддержали певица Валерия, Марина Юдашкина, которые выбрали короткие объемные пуховики. Ксения Бородина и Тина Канделаки отдали предпочтение пуховикам-жакетам, а Яна Кошкина – длинной модели. Не забыла о модном тренде и певица Наталья Ионова, она же Глюкоза.

В своем микроблоге артистка поделилась кадрами, на которых позирует в объемном пуховике золотистого оттенка. К слову, как заверяют, модные эксперты, все «металлические» оттенки в этом сезоне также очень актуальны. Ранее такие же цвета выбрали Ирина Безрукова, Айза Долматова, Елена Исинбаева и другие звезды.

Напомним, что объемные пуховики могут быть разных фасонов – от длинных до коротких, с поясом или накладными карманами. Цвет наряда тоже зависит от предпочтений его владелицы. Тут дизайнеры не делают никаких ограничений.

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