«Непривычно мягкая и домашняя»: Лобода в джинсах скинни и карамельной дубленке приехала на съемки

Светлана Лобода всегда отличалась особым чувством стиля. Певица в 38 лет может похвастаться безупречной фигурой без изъяна. Ее ногами восхищаются не только миллионы фанатов, но и Ксения Собчак. Артистка любит носить мини-платья, подчеркивая достоинства своей фигуры. Не так давно она вернулась из отпуска. Звезда отдохнула не только в Дубае, но и на Мальдивах. Даже во время прогулок она предстала в женственных образах.

Теперь Светлана погрузилась в рабочие будни. После съемок и выступлений она спешит домой, чтобы видеться с дочками Евангелиной и Тильдой. В феврале стартовали съемки нового сезона шоу «Голос. Дети». Певица примеряет дерзкие и яркие образы для появления в студии. 9 февраля Лобода вновь отправилась на съемку. На этот раз она запечатлела себя в машине в джинсах скинни и карамельной дубленке. Лук дополнили плюшевые лоферы в тон, а также объемная сумка-шопер.

Поклонники восхитились повседневным аутфитом артистки. Многие отметили, что даже без шпилек она выглядит очень женственно, а джинсы подчеркнули ее стройные ноги. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Мне нравится то, как одета Светлана. Я безумно люблю сочетание синего и коричневого. А здесь голубой и такой мягкий, теплый коричневый цвет, напоминающий шоколад. Ей очень хорошо. Что касается дубленки, то она, как и кожаные авиаторы, еще в прошлом году прочно завоевали трендовые позиции. Мне очень понравились ботики! Она в этом образе непривычно мягкая и домашняя», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и Школе имиджа и стиля BestaviStyle, учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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