«Они сейчас в тренде»: Бородина похвасталась монохромными костюмами оверсайз с брюками клеш

Телеведущая в очередной раз дала советы, что лучше носить зимой и весной.

Ксения Бородина не так давно отдохнула в Дубае. После семейного отдыха на Мальдивах она предпочла побыть только со своим мужем Курбаном Омаровым. Телеведущая насладилась не только походами в рестораны, но и шопингом. Она закупила подарки дочкам Марусе и Теоне, а также не забыла побаловать себя. Новые туфли Chanel ей подарил муж. К слову, девушка каждый сезон обновляет себе гардероб. На этот раз она тоже не забыла утеплиться.

Недавно Ксения похвасталась модным пуховиком с поясом Prada. Также для частых поездок в машине телеведущая любит носить удобные спортивные костюмы. 9 февраля она рассказала, какие фасоны в моде. Девушка примерила объемный свитшот и брюки клеш чернильного цвета. Наряд оверсайз скрыл ее фигуру.

«Девчонки, не знаю как вы, а я кайфую от того, что сейчас в моде вещи оверсайз, что они сейчас в тренде. Мне кажется, что это очень крутая история, потому что мне в них очень удобно и комфортно. И эти костюмы я не в первый раз заказываю у девчонок. Они мне очень нравятся. Потрясающий материал! В этом конкретно костюме мне нравится, что есть карманы, обожаю, когда высокая посадка штанов. Я одела их под объемные ботинки, а вы смотрите сами: хотите кроссовки, хотите ботинки — это модно», — отметила она.

Потом Бородина переоделась в такой же костюм, но сливочно-розового оттенка. Она покрасовалась в нем перед камерой. Ботинки на массивной подошве дополнили аутфит.

«Вот второй цвет костюма. Этот цвет называется «айсберг». Смотрите, я закатала рукава. Это очень удобно, стильно смотрится. Можно отдельно носить свитшот, можно отдельно брюки», — дала совет звезда.

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