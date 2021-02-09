«Выглядит дорого»: экс-возлюбленная Эмина отметилась в трендовом платье и сапогах Hermes

Алена Гаврилова в минувшем году рассталась с Эмином Агаларовым. Девушка успела родить от певца и бизнесмена дочку Афину. Однако их отношения завершились так же быстро, как и начались. Причины развода никто из супругов так и не озвучил. При этом артист подарил экс-жене новый дом, где она теперь живет с двухлетней наследницей. По словам друзей, Эмин не хотел пересекаться с бывшей возлюбленной. Зато дочку он старается навещать регулярно.

Недавно Алена отдохнула на Мальдивах, а потом в Дубае. Она призналась, что начала следить за фигурой. Девушка и раньше могла похвастаться эффектной внешностью. В 2004 году она завоевала титул «Мисс Мордовия». Теперь свою красоту она подчеркивает люксовыми нарядами. Так, накануне Гаврилова облачилась в трикотажное черное платье с мягкими рукавами и декольте. Образ дополнили плотные коготки и сапоги на плоской подошве.

Поклонники восхитились тем, как выглядит экс-возлюбленная Эмина. Ее монохромный образ многим пришелся по вкусу. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее аутфит дизайнер Сергей Никулин.

«По поводу Алены, такой повседневный образ. Здесь нет смысловых нагрузок. Это уютно и удобно. На ней брендовая одежда. Мы видим обувь Hermes, аксессуары тоже люксовые. По цвету все лаконично, гармонично. Отмечу, что есть подиумная мода, а есть повседневная. Тут видно, что это не масс-маркет, а предопартешная категория. Выглядит дорого, красиво, нарядно. Сапоги только чего стоят. Нашей героине безумно идет», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином Дворе на выставке «Образования и карьера».

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