Короче, чем у внучки: Лариса Долина в мини-юбке и ботфортах появилась на репетиции

Лариса Долина для многих олицетворение женственности. Она прославилась, когда исполнила хит «Погода в доме». При этом певица вскоре стала одной из самых известных джазовых исполнительниц. Теперь она не только выступает, участвует в различных фестивалях и исполняет роль судьи на конкурсах, но и преподает в Московском государственном институте культуры. Во время карантина она общалась со студентами по видеосвязи.

К слову, Долиной уже 65 лет, но она не боится экспериментировать с имиджем. Для каждого мероприятия она подбирает образ по колориту и обстановке. Так на рок-фестивалях ее можно увидеть в косухе, а на красной дорожке в платье с декольте. Накануне певица приняла участие в репетиции выступления в институте. Лариса Александровна появилась на сцене в мини-юбке со складками и блузке с крупными пайетками. Монохромный наряд дополнили ботфорты.

Певица распустила длинные волосы и отказалась от макияжа, показав природную красоту.

«Заглавная песня из мюзикла Максима Исааковича Дунаевского „Любовь и шиномонтаж“», — написал в соцсети дочка звезды Ангелина.

Поклонники поразились тому, как молодо выглядит Долина. Многие одарили ее комплиментами. Другие отметили, что у певицы очень короткий наряд. В прошлый раз на концерте «Жара» она появилась на публике в лиловой мини-юбке с внучкой Сашей. Девочка тоже была в юбке. Фанаты вспомнили, что у артистки наряд даже короче, чем у девятилетней Александры.

«Это божественный голос», «Мама не накрашенная. Очень похожа с дочкой», «Любимая наша, маленькая, худенькая», «С такими ногами можно все», «Юбка снова короткая, пример с внучки?», «Поет прекрасно», «Всегда поражает молодостью и стилем», «Лучший преподаватель», — прокомментировали пост подписчики.

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