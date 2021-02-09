«Пока — секрет»: Пелагея в жакете с высоким воротником и укороченных брюках появилась на съемках

Пелагея год назад рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным. Они почти не афишировали свои отношения. Певица родила от спортсмена дочку Таисию. Казалось, что они счастливы вместе. Но вскоре после развода мужчина стал жить с новой избранницей. А вот артистка погрузилась в работу. Несмотря на пандемию, она побывала в Крыму. А недавно девушка вернулась из отпуска. Несколько недель она провела на Мальдивах с наследницей.

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Теперь Пелагея вновь окунулась в работу. В начале февраля она успела посетить съемки КВН. Певица заметно преобразилась за последние месяцы. Она постройнела, а также сменила стиль. Артистка то и дело подчеркивает свою красоту женственными образами. На днях она отметилась на съемках нового проекта канала ТНТ. На этот раз девушка предстала в элегантном луке. Жакет с высоким воротником и укороченные брюки визуально вытянули силуэт. Дополнили образ туфли на шпильке и серьги с каменьями.

«Поля на съемке программы одного очень интересного проекта. Пока — секрет», — гласит подпись к фото в Сети.

А вот Гарик Харламов поделился видео, на котором Пелагея сидит в кресле, а на сцене выступает Баста. Певица хохотала, наблюдая за происходящим, как и юморист.

«Что-то новое будет скоро где-то на ТНТ. Не пропустите. Чтобы не пропустить, придется смотреть все подряд», — пошутил он.

К слову, Гарик Харламов в прошлом году тоже развелся. Он расстался с Кристиной Асмус.

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