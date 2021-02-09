Акцент на ноги: 38-летняя Наталья Водянова отметилась в короткой юбке и рубашке оверсайз

Наталья Водянова не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Не так давно у нее гостила бабушка. Девушка отметила, что именно она просила ее не выщипывать брови, которые в итоге стали едва ли не главной изюминкой во внешности модели. В минувшем году манекенщица вышла замуж за Антуана Арно. Если раньше влюбленные спокойно жили в гражданском браке, то теперь они официально муж и жена.

Поклонники удивляются тому, что Наталья Водянова в 38 лет может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что она мама пятерых детей. От первого брака у девушки есть сыновья Лукас и Виктор, а также дочка Нева. Нынешнему избраннику она подарила Романа и Максима. Ко всему прочему, модель совмещает карьеру и материнство. На публике она появляется в женственных образах. 9 февраля Наталья поздравила с днем рождения подругу Сару.

Во время одной из встреч они сделали совместное фото. Девушка позировала в короткой юбке серебристого цвета и рубашке оверсайз. Белые лоферы дополнили ее образ. Наряд подчеркнул стройные ноги модели.

«С днем рождения, дорогая», — лаконично написала звезда в Сети.

Поклонники восхитились образом Водяновой, а также ее безупречной фигурой. Многие отметили, что она выглядит ровесницей своего сына Лукаса, которому 19 лет.

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