Уютно, молодежно и тепло: Навка, Бузова, Асмус и другие облачились в дутые комбинезоны этой зимой

Как говорит модный эксперт сайта Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева, утепленные комбинезоны не продувают, не сковывают движений, но перед покупкой изделия нужно все же подумать, для каких целей и где вы его планируете носить.

Вещь самодостаточная и не особо миксуется в разные стили. Слишком узнаваем фасон и его предназначение. Идеально подходит для занятий зимними видами спорта, прогулок, особенно с детьми, загородных поездок.

Ольга Бузова

Экс-ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова отдала предпочтение стеганому комбинезону. Певица знает толк в моде. В ее гардеробе сложно найти «случайные» вещи. Помимо брендовой одежды, бывшая возлюбленная блогера Давы может позволить себе шопинг и в масс-маркете.

«Мода вывела утепленный стеганный комбинезон из рамок горнолыжного спорта на городские улицы в street style образах. В 2021 году спортивная тема вообще одна из самых популярных в модных трендах. Стиль «спорт шик» обещает быть на пике», — отметила имиджмейкер.

Татьяна Навка

45-летняя Татьяна Навка от поющей телеведущей явно не отстает. Олимпийская чемпионка предпочитает активный отдых на свежем воздухе. Вместе с дочкой Надей спортсменка покаталась с заснеженной горки. И для этого фигуристка выбрала стильный лук.

«Что касается стеганного комбинезона, то он не только на пике, за счет модной стежки, но и довольно комплементарен, поскольку является капсульным решением и идеален для визуальной коррекции силуэта, так как является самодостаточной вертикалью», — добавила Лариса Тимиряева.

Кристина Асмус

Кристина Асмус после развода с юмористом Гариком Харламовым в уныние впадать не стала. Девушка веселится на катке словно вчерашняя школьница. Да и выглядит актриса по-молодежному задорно.

«Если необходимо визуально уменьшить бедра, то усиливайте плечевой пояс, отдав предпочтение комбинезону с капюшоном с меховой опушкой. А если еще и добавить обувь на устойчивом каблуке или платформе, то это еще больше вытянет силуэт, добавив стройности и легкости», — пояснила стилист.

Алена Краснова

Невестка Кристины Орбакайте — девушка яркая и запоминающаяся. Алена Краснова, в отличие от многих других знаменитостей, отдала предпочтение более женственному и элегантному стилю, примерив глянцевый комбинезон с шикарным меховым капюшоном.

«Модный металлизированный блеск комбинезона трансформирует его из спортивного стиля в футуристический, тем самым превращая его обладательницу в космическую девушку. Но если добавить к нему меховую опушку, то образ мгновенно становится эффектным за счет контраста космоса и природы, жесткости и мягкости, глянца и матовой пушистой фактуры. Такой комбинезон всегда выделит свою хозяйку и поможет ей заявить о себе», — уточнила имиджмейкер.

Анастасия Макеева

Анастасия Макеева, как и многие звезды практикует свое мастерство на катке. Такая любовь к конькам у многих появилась после проекта «Ледниковый период», который с успехом шел на Первом канале. К слову, среди селебрити в шоу блистала и Ольга Бузова.

«Не нужно забывать о спортивной составляющей утепленного комбинезона и смело облачаться в него для занятий зимним видом спорта или пойти на каток. Главное выбрать вещь с правильным утеплителем, чтобы было и легко, и вы не потели. А так же правильный фасон и посадку, чтобы комбинезон не тянул и не сковывал движения», — подметила стилист.

Анна Бузова

Младшая сестра Ольги Бузовой — Анна Бузова — также покрасовалась в стильном комбинезоне в ярком малиновом цвете. Модель насладилась снежной погодой, дав понять, что даже морозы и холода ее не страшат. Еще бы! В таком теплом луке ей очень и очень комфортно.

«Для прогулок и загородных поездок, где не предполагаются активные движения, выбирайте более утепленные модели комбинезонов, чтобы не замерзнуть. А чтобы казаться стройнее, отдайте предпочтение модели с капюшоном с меховой опушкой. Мех и согреет, и добавит объема сверху, тем самым визуально скорректировав силуэт. И не забывайте, что на пике популярности однотонные комбинезоны насыщенной палитры. Так что модный ярко — розовый оттенок, добавит не только модного градуса, но и «девочковости» в силуэт комбинезона, сделав образ эффектнее», — экспертно резюмировала Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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