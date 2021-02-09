Любимый прием Пугачевой: 62-летняя Юдашкина в юбке плиссе с поясом подчеркнула талию

Валентин Юдашкин уже больше 30 лет счастлив в браке с женой Мариной. Они вместе вырастили дочку Галину, а теперь помогают ей заботиться о внуках. Модельер работает даже в условиях пандемии. Дома для него создает комфорт и уют супруга, которая не только готовит вкусные блюда, но и вдохновляет кутюрье. Зачастую она выходит в свет в нарядах, которые создал муж. Женщина любит элегантные и утонченные образы.

Ни для кого не секрет, что Марина дружит с Аллой Пугачевой. Они часто одеваются в одном стиле. Накануне жена модельера отправилась в консерваторию, чтобы насладиться музыкой. Она встретила там своих друзей: Ильдара Абдразакова и Николая Баскова, который пришел в джинсах. А вот Юдашкина выбрала монохромный образ с юбкой плиссе и блузу в тон. С помощью широкого пояса она подчеркнула талию.

Примечательно, что Алла Борисовна часто использует этот прием, чтобы визуально выглядеть стройнее. На Новый год она была в монохромном образе с юбкой плиссе. А пояс у певицы является неотъемлемой частью гардероба.

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