В нюдовых тонах: Полина Гагарина отметилась в платье-бюстье и соболиной шубе

Полина Гагарина в конце прошлого года заговорила о своем разводе с Дмитрием Исхаковым. Она долгое время не комментировала отношения с фотографом, когда появились слухи об их ссоре. Певица призналась, что не хочет пиариться на личной драме. Она развелась с супругом, но осталась с ним в хороших отношениях. Дмитрий регулярно видится с дочкой Мией и сыном звезды от первого брака Андреем.

Сама Полина не так давно вернулась из отпуска. Она провела несколько недель на Мальдивах. Певица теперь едва находит время на сон. Она успела побывать в Стокгольме на съемках клипа и записала песню к чемпионату мира по фигурному катанию. Теперь девушка заинтриговала поклонников, опубликовав кадры из гримерки. Гагарина предстала в нюдовом платье-бюстье, которое подчеркнуло ее фигуру. Сначала ей сделали гладкую укладку.

«Готовимся к концерту 8 марта», — уточнила певица.

Позже Полина накинула на одно плечо соболиную шубу. Ей завили пышные локоны. Певица покрасовалась в монохромном наряде на камеру. Потом девушка стала дурачиться. Она сняла других участников съемки, включая гримера. Артистка находилась в прекрасном настроении. Фанаты осыпали ее комплиментами.

«Сильная! Уверенная! Хрупкая! Милая», «Красотка, но изможденная», «Такая нежная», «Словно бутон цветка», «Красивая съемка», «Уже предвкушаем», «Очень нежная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: