«Тайное убежище»: Лопырева в черных мини-шортах показала загорелую фигуру на Мальдивах

Модель вновь сменила место отдыха. На этот раз она приехала на райские острова.

Виктория Лопырева всегда любила путешествовать. Лишь когда девушка родила сына Марка Лео, несколько месяцев она не покидала Майами. Однако ее страсть к поездкам позже снова проявилась. Даже в прошлом году, когда в мире начала бушевать пандемия коронавируса, блондинка побывала в Дубае, Турции, США и на Мальдивах. На родину модель приезжает редко. Однако не так давно девушка получила новую должностью, поэтому у нее есть лишний повод, чтобы заезжать в Москву.

Последний месяц Виктория веселилась в Дубае. Она то и дело виделась с подругами, ходила в рестораны и на светские рауты. Но в феврале там усилили меры безопасности. Развлекательные и общественные заведения закрыли. Девушка не растерялась и улетела на Мальдивы с сыном. По всей видимости, ближайшее время Лопырева проведет на райских островах. В первый день отдыха она запечатлелась на пляже.

Девушка предстала в майке и черных джинсовых мини-шортах. Она позировала на лежаке, показав загорелую и постройневшую фигуру. Виктория часто занимается спортом, чтобы быть в тонусе.

«Тайное убежище», — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой молодой мамы. Многие отметили, что она находится в прекрасной форме. «Какая красота», «Счастливая», «Это просто рай», «Какая же красотка», «Ноги роскошные», «Просто кукла», «Как можно быть такой идеальной», «Прекрасная во всех смыслах», — прокомментировали пост подписчики.

Позже в кафе Лопырева записала видео, на котором сидела в кафе. Она обратилась к Булатову, который не смог с ней поехать. «Не могли ни записать сторис. Эту музыку часто, когда мы встречались, мой муж с утра включал. Мы собирались, он на работу, я на работу. Игорь, помнишь?» — сказала девушка.

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