«Тайное убежище»: Лопырева в черных мини-шортах показала загорелую фигуру на Мальдивах

Виктория Лопырева всегда любила путешествовать. Лишь когда девушка родила сына Марка Лео, несколько месяцев она не покидала Майами. Однако ее страсть к поездкам позже снова проявилась. Даже в прошлом году, когда в мире начала бушевать пандемия коронавируса, блондинка побывала в Дубае, Турции, США и на Мальдивах. На родину модель приезжает редко. Однако не так давно девушка получила новую должностью, поэтому у нее есть лишний повод, чтобы заезжать в Москву.
Последний месяц Виктория веселилась в Дубае. Она то и дело виделась с подругами, ходила в рестораны и на светские рауты. Но в феврале там усилили меры безопасности. Развлекательные и общественные заведения закрыли. Девушка не растерялась и улетела на Мальдивы с сыном. По всей видимости, ближайшее время Лопырева проведет на райских островах. В первый день отдыха она запечатлелась на пляже.
Девушка предстала в майке и черных джинсовых мини-шортах. Она позировала на лежаке, показав загорелую и постройневшую фигуру. Виктория часто занимается спортом, чтобы быть в тонусе.
«Тайное убежище», — написала звезда.
Поклонники восхитились красотой молодой мамы. Многие отметили, что она находится в прекрасной форме. «Какая красота», «Счастливая», «Это просто рай», «Какая же красотка», «Ноги роскошные», «Просто кукла», «Как можно быть такой идеальной», «Прекрасная во всех смыслах», — прокомментировали пост подписчики.
Позже в кафе Лопырева записала видео, на котором сидела в кафе. Она обратилась к Булатову, который не смог с ней поехать. «Не могли ни записать сторис. Эту музыку часто, когда мы встречались, мой муж с утра включал. Мы собирались, он на работу, я на работу. Игорь, помнишь?» — сказала девушка.