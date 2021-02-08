Модный цвет: телеведущая Николаева поддержала тренд на желтый вслед за Стриженовой и Судзиловской

Желтый цвет – особенно актуален в этом сезоне. Многие звезды выбирают наряды из монохромного оттенка или же добавляют яркие краски к основному образу. Так, недавно в желтом костюме появилась телеведущая Екатерина Стриженова. А на днях подобный наряд примерила актриса Олеся Судзиловская.

Ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева решила добавить своему образу ярких красок. Блондинка выбрала желтый шарф и такого же оттенка свитер. А снимками поделилась в своем Instagram.

Напомним, в прошлом году Елена Николаева получила предложение руки и сердца от экс-возлюбленного Анастасии Волочковой Игоря Вдовина. Молодые люди встречались несколько лет, а в последнее время живут вместе в особняке бизнесмена. Туда же прошлой весной переехала и дочь балерины Ариадна, с которой Николаева быстро нашла общий язык.

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