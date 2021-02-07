«Меняем локации»: Стеша Маликова запечатлелась в трендовом пуховике вслед за Бородиной и Канделаки

Недавно Стеша Маликова с семьей отдыхала на Мальдивах. Там девушка позировала на берегу океана в самых разных нарядах, которые подчеркивали ее точеную фигуру. Теперь же все семейство вернулось в холодную Москву. Стеша решила прогуляться по парку, выбрав модный пуховик. Снимками поделилась в своем Instagram.

«Меняем локации. Дубак», — подписала фото Маликова.

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Объемные пуховики – на пике популярности этой зимой. Звезды выбирают самые разные их варианты – длинные и короткие, в виде жакетов и с поясами. Так, совсем недавно в пуховике-жакете выходили в свет Ксения Бородина и Тина Канделаки. 20-летняя дочь Маликова решила остановить свой выбор на объемном пуховике с большим капюшоном цвета индиго.

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