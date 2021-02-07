Свежо и нежно: Пугачева позировала в дымчато-сером жакете с «мужского плеча»

О любви Аллы Пугачевой к черному цвету известно давно. Примадонна часто появляется на публике ы нарядах именно такого оттенка, хотя иногда делает исключения. На этот раз она выбрала дымчато-серый наряд. Фото артистки появилось на одном из фан-аккаунтов в Instagram.

Алла Борисовна позировала в жакете с «мужского плеча» и серебристом платье с юбкой-гофре. Образ завершила крупными украшениями – кольцом в виде цветка и геометрическим колье.

«Молодец, всегда хороша! Прелесть!», — писали пользователи Сети.

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Напомним, в этом году Пугачева и Галкин отметят 10-летие совместной жизни. Для шоумена этот брак – первый, а для Аллы Борисовны — пятый. В 2013 году у них родились двойняшки Лиза и Гарри.

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