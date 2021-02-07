«Произвела фурор»: Чехова с укладкой в стиле ретро блеснула пышным декольте

В конце прошлого года Анфиса Чехова отметила свое 43-летие. Перед этим телеведущая решила кардинально изменить имидж и попрощалась с длинными локонами. По ее признанию, прическу каре не носила лет 20. Накануне она решила поэкспериментировать с укладкой и показала, что из этого получилось. В своем Instagram Анфиса опубликовала фото, на котором предстала в ретро-образе с ярким макияжем. Четкие стрелки и красная помада добавили яркости. При этом позировала Анфиса в цветной пижаме, блеснув пышным бюстом.

«Красота! Роскошная! Классный образ! Произвела фурор! Всегда любовалась Вами! Вам очень идет!», — писали пользователи Сети.

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Напомним, что недавно Чехова устроила себе каникулы и съездила в Сочи. Ранее она успела отдохнуть в Дубае и на Мальдивах.

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