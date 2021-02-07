«Практически мастер-класс»: Алика Смехова показала, как нужно позировать

Артистка Алика Смехова опубликовала кадры с бэкстейджа недавней фотосъемки в своем микроблоге.

Знаменитость облачилась в черное замшевое платье, которое подчеркнуло фигуру Смеховой. В тон наряду Алика подобрала ботфорты на высоком каблуке из точно такого же материала, что и платье. В качестве аксессуаров на актрисе можно было разглядеть небольшую брошь в виде фирменного знака Chanel.

«Приняла участие в интересном фотопроекте. В карусели — как это было, практически мастер-класс. А вы любите фотографироваться?», — поинтересовалась у своих поклонников знаменитость.

Фанаты же отметили грациозность и женственность Смеховой:

«Алика, вы очень красивы и невероятно фотогеничны!», «Алика! Вы очень красивая!Отличный проект!», «Алика! Вы всегда очень эффектно выглядите! И я беру с Вас пример!», «Алика, вы прекрасны, как всегда!».

Напомним, что дочь актера Вениамина Смехова занимается йогой и пилатесом. Также артистка держит свое тело в тонусе с помощью массажа и активного отдыха. Именно поэтому Алика Смехова не боится надевать обтягивающие наряды и получает слова восхищения в свой адрес.

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