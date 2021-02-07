Асмус облачилась в модный пуховик, как у Кошкиной и Безруковой

В Москве вновь похолодало, столбики термометров опустились до -15 градусов. В такую погоду Кристина Асмус решила, что сейчас как никогда нужно утепляться. Она выбрала модный объемный пуховик цвета мокрого асфальта.

Объемные пуховики – на пике популярности в этом сезоне. Ранее в таких нарядах появлялись на публике многие звезды. В том числе Яна Кошкина, которая выбрала пуховик цвета графита и Ирина Безрукова, отдавшая предпочтение металлическому оттенку. Кроме того, в модных куртках были замечены Марина Юдашкина, Валерия, Екатерина Климова, Ксения Бородина и другие.

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Напомним, что модные дизайнеры предлагают самые разные варианты пуховиков – от коротких до длинных. Они могут быть с поясом, с накладными карманами, в виде жакета или из кожи.

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