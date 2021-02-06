Акцент на ноги: Каменских в шелковом платье с разрезом и на шпильках появилась на съемках шоу

Настя Каменских является одной из самых известных певиц. В свое время она выступала в дуэте с Потапом. Поклонники подозревали их в романе, но лишь в 2019 году они перестали скрывать отношения и сыграли пышную свадьбу. Теперь влюбленные живут в Киеве, регулярно ездят в отпуск и поддерживают друг друга во всем. Потап стал продюсером жены, которая строит сольную карьеру. Недавно пара провела почти месяц на Мальдивах.
Февраль стал для большинства звезд началом рабочего года. Каменских не стала исключением. Она вернулась с отдыха загоревшая и постройневшая. Певица готовится снять новый клип. А 6 февраля она отправилась на съемки украинской версии шоу «Маска». Для такого случая девушка выбрала женственный образ. Настя позировала в шелковом платье мятного цвета. Силуэтный наряд с разрезом подчеркнул ее талию и загорелые ноги.
Легкое локоны, яркий макияж и туфли на шпильке дополнили аутфит звезды. Певица покрасовалась перед фотографами в своем элегантном наряде.
«Вспоминаю съемки третьего эфира „Маска“ и всю ту красоту, которую сегодня вы тоже увидите и услышите! Новые герои, новые песни, новые загадки — будет очень захватывающе!» — поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. «Обалденное платье и стиль…», «Очень круто, когда без пафоса», «Невероятная самая», «Как всегда на высоте», «Кто такое красивое платье сотворил?», «Настя вы очень похудели… Вам идет», «Не девушка…а шедевр высшей пробы», — прокомментировали пост подписчики.
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