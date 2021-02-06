Акцент на ноги: Каменских в шелковом платье с разрезом и на шпильках появилась на съемках шоу

Настя Каменских является одной из самых известных певиц. В свое время она выступала в дуэте с Потапом. Поклонники подозревали их в романе, но лишь в 2019 году они перестали скрывать отношения и сыграли пышную свадьбу. Теперь влюбленные живут в Киеве, регулярно ездят в отпуск и поддерживают друг друга во всем. Потап стал продюсером жены, которая строит сольную карьеру. Недавно пара провела почти месяц на Мальдивах.

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Февраль стал для большинства звезд началом рабочего года. Каменских не стала исключением. Она вернулась с отдыха загоревшая и постройневшая. Певица готовится снять новый клип. А 6 февраля она отправилась на съемки украинской версии шоу «Маска». Для такого случая девушка выбрала женственный образ. Настя позировала в шелковом платье мятного цвета. Силуэтный наряд с разрезом подчеркнул ее талию и загорелые ноги.

Легкое локоны, яркий макияж и туфли на шпильке дополнили аутфит звезды. Певица покрасовалась перед фотографами в своем элегантном наряде.

«Вспоминаю съемки третьего эфира „Маска“ и всю ту красоту, которую сегодня вы тоже увидите и услышите! Новые герои, новые песни, новые загадки — будет очень захватывающе!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. «Обалденное платье и стиль…», «Очень круто, когда без пафоса», «Невероятная самая», «Как всегда на высоте», «Кто такое красивое платье сотворил?», «Настя вы очень похудели… Вам идет», «Не девушка…а шедевр высшей пробы», — прокомментировали пост подписчики.

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