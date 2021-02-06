Небесный монохром: 52-летняя Стриженова в пуховике с объемным капюшоном отправилась на каток

Екатерина Стриженова редко появляется на светских раутах. Артистка занята работой на телевидении, а свободное время она любит проводить с семьей. Телеведущая живет в загородном доме с мужем Александром Стриженовым. Также она часто видится с дочками Анастасией и Александрой. Примечательно, что в 52 года женщина может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Она часто подчеркивает красоту стильными образами.

На работе Стриженова появляется в элегантных костюмах или ярких платьях. Часто выбор телеведущей падает на юбки-футляры, позволяющие ей открыть стройные ноги. А вот в обычной жизни ей нравится носить более комфортные наряды. Так 6 февраля в свой выходной артистка решила покататься на коньках. Екатерина облачилась в спортивный костюм небесного цвета. К нему она подобрала в тон пуховик-пальто с объемным капюшоном. Подклад молочного цвета придал образу нежности.

«Как ответить на вопрос: „Какой дурак в такой мороз идет на каток?“» — спросила звезда.

Поклонники давно следят за тем, как одевается телеведущая. Многие отметили, что восхищены красотой Стриженовой. Ее наряд в едином стиле оказался трендовым. «Надо на каток! Такая хорошая зима!», «Катюша, какое фото красиво», «Вам очень идет нежно голубой цвет», «Катерина, вы такая красавица!!», «Так и ответить: идет тот, у кого красивая новая куртка», «Такие морозы», «Очень стильно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

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