«Я еще верю»: Бузова предстала на публике в лиловой мини-юбке и трендовых молочных сапогах

Телеведущая после расставания с Давой выбирает женственные образы. Она призналась, что собирается работать над фигурой.

Ольга Бузова начала год на Мальдивах. Она загорала и наслаждалась романтикой с Давидом Манукяном. Однако в свой день рождения девушка перенесла много неприятностей. Она объявила о расставании с Давой. Несколько дней телеведущая плакала и едва нее сорвала съемки. А вот ради банкета, который она готовила шесть месяцев, артистка собралась с силами и тепло приняла гостей. Она сменила пять образов, чтобы всех впечатлить.

После нескольких дней отдыха в загородном доме у подруги, Ольга приехала на работу с новыми силами. Она старается не показывать печали и грусти. А благодаря Владу Кадони телеведущая уже улыбается. На очередных съемках она покрасовалась в гримерке в твидовой мини-юбке лилового цвета и молочных сапогах с широким голенищем, которые в моде в этом сезоне. Бузова сделала голливудскую укладку и яркий макияж.

«Я готова. Сегодня снимаем два шоу», — отметила она. «Я вижу вашу комментарии. Я любви вас и жду встречи на концертах. Я еще верю», — добавила артистка. «Вот такой образ! Классные сапоги взяли в базу. У меня такие же черные очень удобные, очень крутые, очень стильны», — похвасталась Ольга.

Поклонники восхитились образом девушки в «сладких» цветах. Многие отметили, что она похорошела. К слову, недавно телеведущая призналась, что собирается заниматься спортом. Она намерена поработать над своей фигурой.

«Выглядит как подросток», «Олечка не пропадай, переживаем», «Ты прекрасно выглядишь!», «Цвета просто отпадные», «Ноги длиннющие», «Красивая, все только на пользу», — прокомментировали пост подписчики.

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