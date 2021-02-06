«Ощущение сказки»: Анна Заворотнюк запечатлелась на Красной площади в молочных сапогах-казаках

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отметила в своем микроблоге, что любит разную погоду. Даже февраль с его непредсказуемостью и холодными ветрами не пугает девушку отправиться на зимнюю прогулку по главным улицам столицы.

Знаменитость облачилась в драповое пальто черного цвета. Примечательно, что Анна выбрала приталенный вариант изделия с широким поясом. В качестве обуви модель отдала предпочтение высоким сапогам-казакам молочного цвета. К слову, именно они стали ярким акцентным пятном в образе бывшей девушки исполнителя Егора Крида.

Помимо обуви, Анна также надела светлую водолазку, рукава которой можно было разглядеть из-под пальто. В качестве аксессуаров на девушке был кожаный берет в тон верхней одежде и сумка-багет.

Кстати, по словам Эвелины Хромченко, в отличие от поясных сумок, сумка-багет остается в тренде.

«В каждом времени года есть что-то свое, прекрасное. Я люблю зиму за ощущение сказки, когда за окном метель, за уютный аромат имбирного печенья дома, за встречу своего дня рождения, холодные и снежные утра в январе и за предвкушение чудес. Только холодно, вот правда! Но если закутаться по-хорошему, а не как я на этом фото, то вполне терпимо», — призналась Заворотнюк.

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