«Красивое кино»: Собчак в черном наряде блеснула «ложбинкой греха»

В Москве состоялся закрытый показ фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Картина снята по одноименной пьесе, а музыку к ней написала Земфира. В главных ролях снялись сама Литвинова, ее дочь Ульяна, Светлана Ходченкова и другие звезды российского кинематографа. На премьеру пришли многие селебрити, среди которых и Ксения Собчак с Константином Богомоловым. В своем Instagram телеведущая поделилась снимками из кинотеатра.

«Рената! Спасибо за красивое, и очень «Ваше» кино! А волшебная метель, которая накрыла Москву после премьеры, прилетела прямо из фильма — чудеса случаются», — написала Собчак.

Для выхода в свет Собчак выбрала платье в серо-черных тонах с вырезом каре, задорно блеснув «ложбинкой греха». Образ дополнила клатчем и туфлями на шпильке черного цвета.

Напомним, недавно Собчак с семьей отдыхала на Мальдивах. Там блондинка арендовала виллу за 350 тысяч рублей в сутки.

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