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«Шик»: Ходченкова пришла на премьеру фильма в платье Miu Miu с дерзким вырезом на груди

Фасон наряда не предполагает наличие нижнего белья.

«Шик»: Ходченкова пришла на премьеру фильма в платье Miu Miu с дерзким вырезом на груди
Светлана Ходченкова. Фото: Global Look Press

В Москве состоялась премьера фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Он был снят по мотивам одноименной пьесы, которую режиссер презентовала еще три года назад. Главные роли в картине сыграли сама Литвинова, ее дочь Ульяна, Светлана Ходченкова и другие звезды. А музыку написала Земфира.

На закрытом показе 38-летняя блондинка появилась в смелом наряде. Светлана выбрала черное платье Miu Miu с пышной юбкой и дерзким V-образным декольте. Фасон наряда не предусматривал наличие нижнего белья. Образ Ходченкова завершила черными остроносыми лодочками.

«Шик! Царственно красиво! Классная, мои комплименты!» — писали пользователи Сети.

Поздравить Литвинову с премьерой пришли многие звезды, среди которых Ксения Собчак с Константином Богомоловым, Владимир Познер и другие.

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