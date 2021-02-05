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Насыщенный графит: Кошкина приобрела трендовый объемный пуховик вслед за Бородиной и Канделаки

Телеведущая сделала выбор в пользу удлиненной модели.

Насыщенный графит: Кошкина приобрела трендовый объемный пуховик вслед за Бородиной и Канделаки
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Яна Кошкина решила поддержать тренд на модные пуховики. Теперь она стала обладательницей удлиненной куртки оттенка насыщенного графита. Снимками поделилась в своем Instagram.

«Легкий, теплый и как всегда красивый!» — написала Кошкина.

Добавим, что объемные пуховики самых разных моделей этой зимой на пике популярности. Дизайнеры представляли самые разные их модели – короткие и длинные, жакеты и с поясом. А вот цвета вещей могут быть любыми. К слову, ранее в трендовых пуховиках появлялись на публике многие звезды шоу-бизнеса. Так, например, Ксения Бородина и Тина Канделаки выбрали модель жакет, а Валерия и Марина Юдашкина – укороченные варианты.

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