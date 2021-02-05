Повзрослела и расцвела: красавица-дочка Марины Зудиной облачилась в платье со шлейфом оттенка припыленной розы

В апреле Маше Табаковой исполнится 15 лет. Дочка ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» из девочки превратилась в юную красавицу.

Марина Зудина в своем микроблоге поделилась редкими кадрами, которые были сделаны на одной из фотосессий. Перед объективом камеры позировала 14-летняя красавица-дочка актрисы — Маша Табакова. Девочка предстала в усыпанном переливающимися пайетками и стразами платье со шлейфом оттенка припыленной розы. При этом визажисты сделали Марии макияж, который делал ее старше. Образ дополнила прическа в голливудском стиле. Дочка актрисы вполне уверенно чувствовала себя в студии, совершенно не стесняясь окружающих ее людей.

«Если кому-то интересно, какой я была лет в 14–15, то можно это увидеть, и хотя у меня не было таких красивых нарядов, я была такой же счастливой, как и Мария», — отметила актриса.

Примечательно, что Зудина философски относится к теме красоты и молодости. По словам Марины, она считает дочку своим продолжением. И, глядя на Машу, видит себя в юности. Ведь наследница Олега Табакова так похожа на свою звездную маму.

«Красота — это некая внутренняя гармония, духовность, индивидуальность, талант. Это обширное понятие для меня. Внешняя красота зависит от субъективного восприятия, потому что вкусы у людей разные. Что касается женского ощущения возраста, то в тридцать лет я родила сына, а в сорок один у меня появилась дочь, и я опять стала молодой мамой», — приводит Womanhit слова Марины Зудиной.

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