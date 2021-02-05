Добавила стройности: 62-летняя Юдашкина в тренче и брюках-дудочках прогулялась в саду

Возлюбленная именитого модельера Валентина Юдашкина провела свой уикенд на свежем воздухе. На прогулку по заснеженному саду Марина Юдашкина отправилась в нетривиальном монохромном луке. Она отдала предпочтение белому оттенку, который, по словам имидж-стилиста Ольги Линцовой, молодит и добавляет образу свежести. Именно на эту цветовую палитру эксперт в сфере моды советовала обратить внимание примадонне отечественной эстрады. Стоит ли говорить, что близкая подруга Аллы Пугачевой тщательно следит за трендами. И это не удивительно! Ведь ее муж-кутюрье сам задает тон в моде.

На прогулку Марина отправилась в белоснежном тренче, брюках-дудочках и горчичных ботильонах. Таким образом, модная обувь стала акцентной деталью всего лука. Не забыла возлюбленная модельера и про имиджевые очки. Белокурые локоны Юдашкина оставила распущенными, не став утепляться шапкой или шерстяным платком. К слову, брюки-дудочки правильной длины, как говорит имидж-стилист, визуально удлиняют и стройнят силуэт.

«Доброе утро! А за окном пушистый белый снег. Предвестник долгожданных перемен… Он радует людей сегодня всех, кто так устал от быта и проблем. Когда в душе любовь и теплота, то так прекрасен белый снег, смотри», — отметила Марина. «Такой оттенок белого вам к лицу, очень молодит и стройнит», «Словно Снежная королева», «Мариночка, как всегда великолепны», «Красавица, Вале с вами очень повезло», «Идеальная женщина», «Вот она любящая жена, мама и даже бабушка!!», «Выглядите супер, так держать», «На вас всегда приятно взглянуть», «Ничего лишнего, все очень стильно», «Когда муж модельер!!», «Всем бы так выглядеть», «Любим вашу семью», — пишут фолловеры.

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