По-королевски: Анна Нетребко в черном платье с глубоким вырезом подразнила роскошным бюстом

Анна Нетребко частая гость на мировых сценах. Артистка год назад впервые столкнулась с самоизоляцией. Если сначала певица наслаждалась отдыхом в своей квартире в Вене, то потом она истосковалась по выступлениям и поездкам. Артистка переживала, что долго не появится на сцене, но уже летом объездила всю Италию, а не так давно она в очередной раз побывала в Москве, все каникулы показывая сыну Тьяго интересные места, гуляя с ним по лесам и музеям.

6 февраля Анна выступит в венской опере. А накануне артистка посетила необычное место. Она показала старинные колонны, а также огромный зал, посреди которого была установлена сцена. Певица в бархатном платье с глубоким декольте устроила экскурсию. При этом ее прическа еще была не готова, поэтому держалась на заколках.

«Ну да, лошадьми не пахнет. Вот так тут. Мужик, не бойся меня! Это я!» — шутила звезда. «Сейчас мы будем там с Пашей петь, но пока нас ведут в катакомбы», — отметила она.

Перед выступлением Нетребко запечатлела себя в роскошном платье со стразами и глубоким вырезом. В руках она держала маску с пером, а на плечах оперной дивы было нежно-голубое манто из меха. Поклонник осыпали комплиментами артистку. Многие признались, что засмотрелись на нее.

«Анна, вы богиня», «Ох и впади порока», «Ну красивая очень», «Вы прелесть», — стали писать пользователи Сети. К слову, уже 10 февраля певица должна выступить в Мариинском театре. У нее запланировано несколько выступлений в Санкт-Петербурге.

Смотрите также: