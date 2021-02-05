«Надо же было так расцвести»: Агата Муцениеце в платье с глубоким декольте появилась на «Голосе»

Агата Муцениеце в свое время снялась в «Закрытой школе». Этот сериал не только сделала ее известной, но и свел с Павлом Прилучным. Почти 10 лет супруги прожили вместе. Но в 2020 году пара распалась. Даже ради детей они не стали сохранять отношения. Не успел актер стать свободным, как отправился в отпуск с новой пассией Мирославой Карпович. А вот актриса сосредоточилась на работе. Более того, она стала больше заниматься спортом и недавно сменила имидж.

31-летняя Агата обновила цвет волос и нарастила длину. Она признавалась, что сделала это доля роли. Однако недавно девушка вновь стала ведущей шоу «Голос. Дети». Уже в третий раз артистка общается с участниками проекта вместе с Дмитрием Нагиевым. В первый день съемок бывшая жена Прилучного отметилась в лиловом кожаном комбинезоне. А вот для нового съемочного дня Муцениеце принарядилась в платье цвета фуксия на тонких бретельках и с глубоким декольте.

Наряд подчеркнул талиб девушки, а также ее пышный бюст, не скрыв пикантную родинку в ложбинке. Телеведущая распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

«Счастлива я. Дмитрий Нагиев лучший „partner in crime“. Юрий Аксюта, спасибо вам!!! Обнимаю Азизу ( продюсер)! Наверное большего кайфа от работы получить нельзя!» — поделилась актриса.

Поклонники были сражены образом Муцениеце. Ее стали осыпать комплиментами. «Надо же было так расцвети после развода», «Невероятно красивая! Как тебе подходит этот цвет и длина волос. Просто бомбезная», «Агата, вы такая красотка!», «Изумительная», «Сногсшибательная», «Ну какова же красотка», «Красотка, платье очень красивое, такое яркое», «От декольте не оторваться», — прокомментировали пост подписчики.

На съемках был Дмитрий Нагиев. Он развлекал гостей и поддерживал юных артистов. Поклонники убеждены, что Агата сразила его своим женственным образом.

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