Лера Кудрявцева: «Анастасия Мельникова рассказала о завещании»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Точно не дед: что известно о шестом муже Лолиты
Видео

Горячие воспоминания: Рудова засветила грудь в бикини-бандо цвета фуксии

Блондинка поделилась архивным снимком.

Горячие воспоминания: Рудова засветила грудь в бикини-бандо цвета фуксии
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Только недавно Наталья Рудова вернулась из Дубая, где встретила Новый год и провела каникулы. Теперь же блондинка решила вспомнить, как проводила отпуск в Лос-Анджелесе. Архивными кадрами блондинка поделилась со своей многомиллионной армией подписчиков.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Скриншот: instagram.com/rudovanata

На одном из них актриса решила подразнить мужскую часть пользователей Сети, засветив грудь в бикини-бандо цвета фуксии. Наряд дополнила мини-юбкой из денима. Наталья показала, в какой прекрасной форме находится. Недавно она призналась подписчикам в своих параметрах. Оказалось, что при росте 173 см весит девушка 63 кг.

К слову, недавно Наталья осадила хейтеров, которые пишут на ее странице злобные комментарии. При этом актриса заметила, что чаще всего такие люди прячутся за закрытыми аккаунтами.

Смотрите также:

Тэги

Наталья РудоваНаталья Рудова последние новостиНаталья Рудова фотоНовости google