Горячие воспоминания: Рудова засветила грудь в бикини-бандо цвета фуксии

Только недавно Наталья Рудова вернулась из Дубая, где встретила Новый год и провела каникулы. Теперь же блондинка решила вспомнить, как проводила отпуск в Лос-Анджелесе. Архивными кадрами блондинка поделилась со своей многомиллионной армией подписчиков.

На одном из них актриса решила подразнить мужскую часть пользователей Сети, засветив грудь в бикини-бандо цвета фуксии. Наряд дополнила мини-юбкой из денима. Наталья показала, в какой прекрасной форме находится. Недавно она призналась подписчикам в своих параметрах. Оказалось, что при росте 173 см весит девушка 63 кг.

К слову, недавно Наталья осадила хейтеров, которые пишут на ее странице злобные комментарии. При этом актриса заметила, что чаще всего такие люди прячутся за закрытыми аккаунтами.

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