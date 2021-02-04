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Классический черный: Чехова в платье из шифона с дерзким декольте подразнила пышным бюстом

Телеведущая решила выбраться на премьеру фильма.

Классический черный: Чехова в платье из шифона с дерзким декольте подразнила пышным бюстом
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова решила прийти на премьеру фильма. Для выхода в свет телеведущая выбрала черное приталенное платье из шифона с дерзким декольте. V-образный вырез эффектно подчеркнул ее пышный бюст, а широкий кожаный пояс — талию. Снимками она поделилась в своем Instagram.

«В наше ковидное время премьеры и светские мероприятия случаются так же редко, как метеоритные дожди», — написала Чехова.

Напомним, ранее историк моды Александр Васильев рассказывал, что звезды все чаще стали выбирать наряды черного цвета. В частности, он отметил, что на красной дорожке кинопремии «Золотой орел» практически все актрисы появились в черных нарядах. Модный эксперт отмечает, что такой настрой при выборе образов связан, прежде всего, с пандемией.

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