«Самый необычный фит»: Лобода в алом платье в пол Balenciaga предстала на сцене «Голоса»

Светлана Лобода обычно большую часть времени в году находится на гастролях. Певица привыкла работать на износ, хоть и пообещала себе, что будет оберегать здоровье, когда попала в больницу прямо с репетиции. В прошлом году многие звезды смогли побыть с семьями, так как из-за пандемии они не могли давать концерты. Лобода тоже не упустила шанс и пять месяцев отдыхала в Греции с дочками: Тильдой и Евангелиной.

Не так давно Лобода устроила еще один отпуск с семьей в Дубае, а также на Мальдивах. А вот в феврале певица вернулась к работе. Теперь она не только выступает, но и снимается в шоу «Голос. Дети». В восьмом сезоне проекта ее коллегами и соперниками стали: Егор Крид и Баста. В первый день съемок артистка появилась в сверкающем комбинезоне. А потом Светлана решила заинтриговать поклонников.

На новом фото Светлана позировала в алом платье в пол с разрезом от бедра и ниспадающими рукавами. Наряд Balenciaga дополнили перчатки в тон и черные босоножки на шпильке. В таком образе девушка вышла на сцену.

«Мы готовим для вас самый необычный фит на „Голос.Дети“. Как думаете, кто со мной?» — поделилась звезда.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие отметили, что мама двоих детей находится в отличной форме. Другие стали гадать, с кем споет артистка. «Конечно же Баста и Крид», «Так, вот прям не хватает вот этого», «От вас глаз не оторвать», «Светлана Сергеевна образ как всегда на высшем уровне!», «Какие пушистые волосы», «Восхитительная», «Какие босоножки крутятские», «Светлана Лобода, как всегда, сногсшибательна и выглядит просто замечательно», — прокомментировали пост подписчики.

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