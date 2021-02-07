Модница недели: стилист оценил образы Куликовой, Яковлевой и других актрис сериала «Склифосовский»

Три героини драматического сериала о врачах главного института неотложной помощи страны появляются на экране не только в белых халатах.

Сериал «Склифосовский» давно завоевал сердца российских зрителей. Первый сезон многосерийной драмы о нелегкой службе врачей института скорой помощи появился на экранах в 2012 году, и герои, которых исполнили Максим Аверин, Мария Куликова, Эммануил Виторган и другие звезды театра и кино, полюбились не только своей преданностью профессии, но и так похожими на жизнь тысяч простых медиков страны судьбами.

Восьмой по счету сезон вышел на телеканале «Россия» с 1 февраля. И он, по замыслу создателей проекта, станет более драматичным, чем предыдущие. Зритель погружается в перипетии героев с первой же серии – у Брагина (Максим Аверин) опухоль. Нарочинская погружается в проблему возлюбленного с головой. А вот у завотделением Павловой – свои перипетии: ее отстраняют от руководства.

Есть ли место моде в таком драматическом сюжете? Заботятся ли героини о своем внешнем виде? Притом, что речь идет о представителях профессии, чья форма одежды продиктована общепринятыми в медицинской сфере стандартами.

Само собой, на рабочем месте все герои без исключения соблюдают дресс-код. Это медицинские халаты, бело-зеленая гамма которых соответствует дресс-коду. Но место повседневным образам в сериале есть, хоть и небольшое. Портал Teleprogramma.pro узнал у фэшн-эксперта, топ-модели Киры Дихтяр, насколько стильно выглядят героини Марии Куликовой, Елены Яковлевой и Галины Безрук, новенькой врача-ординатора.

Хирург Марина Нарочинская (Мария Куликова)

Марина Нарочинская появляется в «штатском» в нескольких эпизодах. На девушке комбинированный свитер с пришитым белым воротничком и черные брюки-трубы. По мнению Киры Дихтяр, наряд выбран правильно.

«Образ врача действительно прослеживается, потому что нет отвлекающих факторов. Все монохромно, лаконично, ведь врачу необходимо выполнять непростые задачи, которые не вяжутся с долгим выбором повседневной одежды и чрезмерным самолюбованием. 10 баллов из 10», — отметила модный эксперт.

После взрыва газа на улице Нарочинская появляется в меховом жилете. И тут к образу со стороны стилиста уже появляются вопросы:

«Мне кажется, для этого персонажа такой жакет смотрится нарочито скучным, слишком «правильным». Однотонный жилет крупной вязки смотрелся бы гораздо лучше. 7 баллов из 10», — констатирует Дихтяр.

Заведующая отделением неотложной хирурги Ирина Павлова (Елена Яковлева)

По статусу Ирине Алексеевне положено выглядеть в рамках делового дресс-кода. Она – лицо отделения, его заведующая. На пороге Минздрава Павлова появляется в сером пальто оверсайз, на ней темно-синий строгий костюм.

«Увидев женщину в подобном образе на улице, я бы точно подумала, что она занимается серьезным делом. Пальто идеального кроя, лаконичная сумка и высокие кожаные сапоги – это беспроигрышный вариант и вечная классика. Такая комбинация всегда будет придавать женщине статуса, ведь она в меру строгая, стильная, но не вычурная. 10 баллов из 10», — отмечает эксперт.

Разговор в Министерстве для Павловой стал роковым – ее отстранили от руководства отделением. И некоторое время ей придется исполнять обязанности рядового сосудистого хирурга. На следующий день Ирина Алексеевна появляется в ординаторской, чтобы заступить на смену. В том же строгом костюме, состоящем из жакета и юбки-карандаш.

«Мне кажется, что этот костюм немного напоминает советскую школьную форму для мальчиков, которая уже стала маловата. Очень тесный пиджак, он выглядит так, будто сейчас треснет по швам. Очень скучно для данного персонажа и непродуманно. 5 баллов из 10», — категорична Дихтяр.

Но от тесного костюма Павловой на смене в отделении останутся только рубашка и юбка – как и все врачи в Склифе, хирург надевает белый халат.

Ординатор в отделении неотложной хирургии Василиса (Галина Безрук)

Молодого специалиста Василису перевели в Склиф из другой больницы. И с самого начала сериала девушка в кадре появляется в «штатском». На ней рыжее пальто-«чебурашка», клетчатое платье, бордовая сумка.

«Думаю, что этот образ как раз подходит для молодой девушки, которая только недавно сделала первый шаг в карьеру серьезной профессии. Конечно, она также могла бы быть преподавателем начальных классов или, скажем, авиадиспетчером. Но в целом нет ничего лишнего, как и ошибок, за которые можно было бы зацепиться. 10 баллов из 10», — комментирует аутфит Василисы эксперт.

Подводим итоги

Мария Куликова даже в повседневном образе транслирует принадлежность к профессии врача-хирурга главного института неотложной помощи. Она получила 10 баллов. Елена Яковлева в своем уличном аутфите — строгая, серьезная, статусная. Как и положено руководителю, заведующей отделением — у нее 10 баллов.

А юная Василиса, которую сыграла Галина Безрук, в предложенных обстоятельствах новенького хирурга-ординатора, только-только заступающего в профессию, уместно выглядит в молодежной «чебурашке», за что получила 10 баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch. Украшала обложки Vogue, Glamour, In Style, GQ, Elle, Vanity fair, Cosmopolitan, Noise, Marie Claire, FHM, Maxim.

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