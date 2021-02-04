Оксана Федорова выбрала брючный костюм-тройку, но «промахнулась» с головным убором

Оксана Федорова всегда отличалась особой элегантностью. В свое время она стала «Мисс Вселенной», но этот титул девушка носила не долго. Поклонники, в свою очередь, и сейчас восхищаются красотой Оксаны. Она снималась в сериалах, организовывала благотворительные вечера и вела передачу «Спокойной ночи, малыши!», а в последнее время модель стала радовать поклонников еще и пением.

Свободное время Оксана посвящает не только своим детям. Недавно она приняла участие в модной фотосессии. А накануне девушка выгуляла один из своих модных образов, посетив музей. Она облачилась в брючный костюм-тройку шоколадного оттенка. Жакет подчеркнул ее талию, а ботинки придали образу грубости. Завершила аутфит широкополая шляпа. Федорова распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губы.

«Куда сходить ? Познакомьтесь с проектом «100 историй» в музее декоративно-прикладного и народного искусства. Спасибо большое куратору выставки Алине Сапрыкиной за приглашение», — написала звезда.

Поклонники восхитились ее красотой, а также необычным нарядом. Образ телеведущей для портала Teleprogramma.pro оценила стилист Элла Маковей.

«Оксана решила дополнить брючный костюм-тройку широкополой шляпой в стиле 80-х. Шляпа всегда является стилеобразующим аксессуаром. Существуют четкие правила о цвете, высоте тульи, ширине полей, позволяющие подобрать шляпу к лицу. Но также существуют и тренды, часто перечеркивающие все строгие рекомендации (вспомним, например огромные соломенные шляпы Jaquemus). В образе Оксаны широкополая шляпа с круглой тульей стилистически диссонирует с мужским костюмом в духе 90-х. Это разные эстетические и стилистические коды. К этому образу более подошла бы классическая шляпа-«Федора» с узкими полями и тремя заломами на тулье», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.

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