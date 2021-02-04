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Воплощение юности: Стеша Маликова в струящемся платье в пол цвета фуксия покаталась на яхте

Дочка Дмитрия Маликова принарядилась на Мальдивах.

Воплощение юности: Стеша Маликова в струящемся платье в пол цвета фуксия покаталась на яхте
Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Дмитрий Маликов дорожит своей семьей. Певец счастлив в браке с Еленой Изаксон. Они уже вырастили дочку Стефанию, которая учится в МГИМО. Теперь супруги заняты воспитанием маленького сына, ему всего три годика. Недавно артист увез всю семью на Мальдивы. У них началась череда дней рождений, которые они отмечают на райских островах. В скором времени и старшая наследница звезды отметит 21-летие.

Последние недели Стеша публикует в соцсети красочные фото с побережья. Она успела загореть и даже поплавать с дельфинами. Так как девушка интересуется модой, то с собой она привезла чемодан нарядов. Она каждый вечер наряжается, чтобы насладиться закатом и прогулкой по побережью. Накануне Стефания подчеркнула хрупкую фигуру небесным платьем-бюстье в стиле бэби-долл. На следующий день наследница Маликова отправилась кататься на яхте.

На этот раз она облачилась в струящееся платье в пол цвета фуксия. Стеша подчеркнула талию, а пышные рукава придали нежности луку. Она распустила волосы и отказалась от макияжа.

Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

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