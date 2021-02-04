Гусарская баллада: 52-летняя Стриженова вслед за Орбакайте купила себе жакет-мундир

52-летняя Екатерина Стриженова вслед за Кристиной Орбакайте поддержала моду на жакеты-мундиры. В таком нетривиальном луке телеведущая появилась на съемках программы в «Останкино». Не секрет, что на Первом канале жена кинорежиссера и сценариста ведет сразу две передачи — «Время покажет» и «Доброе утро». Примечательно, что, в отличие от возлюбленной бизнесмена Михаила Земцова, актриса отдала предпочтение черному жакету.

Старшая дочка примадонны отечественного шоу-бизнеса блистала на вечеринке в подмосковной деревне Грязь в кипенно-белом пиджаке. Судя по всему, оригинальный тренд на гусарскую стилистику пришелся отечественным звездам по вкусу. Поклонники Екатерины Стриженовой тут же припомнили всеми любимый фильм «Гусарская баллада».

Напомним, что у Екатерины Стриженовой есть двухлетний внук Петя Петрович. Вместе со своими родителями малыш живет в США. По этой причине телеведущая не так часто видит наследника. Из-за пандемии актрисе приходится общаться со своей старшей дочкой Анастасией по видеосвязи.

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