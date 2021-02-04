Лера Кудрявцева: «Анастасия Мельникова рассказала о завещании»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Точно не дед: что известно о шестом муже Лолиты
Видео

Гусарская баллада: 52-летняя Стриженова вслед за Орбакайте купила себе жакет-мундир

В таком нетривиальном луке телеведущая появилась на съемках в «Останкино».

Гусарская баллада: 52-летняя Стриженова вслед за Орбакайте купила себе жакет-мундир
Екатерина Стриженова. Фото: Globallookpress.com

52-летняя Екатерина Стриженова вслед за Кристиной Орбакайте поддержала моду на жакеты-мундиры. В таком нетривиальном луке телеведущая появилась на съемках программы в «Останкино». Не секрет, что на Первом канале жена кинорежиссера и сценариста ведет сразу две передачи — «Время покажет» и «Доброе утро». Примечательно, что, в отличие от возлюбленной бизнесмена Михаила Земцова, актриса отдала предпочтение черному жакету.

Старшая дочка примадонны отечественного шоу-бизнеса блистала на вечеринке в подмосковной деревне Грязь в кипенно-белом пиджаке. Судя по всему, оригинальный тренд на гусарскую стилистику пришелся отечественным звездам по вкусу. Поклонники Екатерины Стриженовой тут же припомнили всеми любимый фильм «Гусарская баллада».

Телеведущая Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова в жакете-мундире появилась на съемках в «Останкино». Фото: Instagram.com/strizhenovae

Напомним, что у Екатерины Стриженовой есть двухлетний внук Петя Петрович. Вместе со своими родителями малыш живет в США. По этой причине телеведущая не так часто видит наследника. Из-за пандемии актрисе приходится общаться со своей старшей дочкой Анастасией по видеосвязи.

Смотрите также:

Тэги

Александр СтриженовЕкатерина СтриженоваНовости google