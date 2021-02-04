С букетом от любимого: 52-летняя Стриженова в юбке плиссе и кроссовках вывела в свет мужа

Ведущая программы «Доброе утро!» на Первом канале уже более 30 лет счастлива в браке с Александром Стриженовым.

В свои 52 года Екатерина Стриженова не только построила успешную карьеру на ТВ, она ведет сразу две передачи на Первом канале, актриса также стала счастливой женой, мамой, а в последствии и бабушкой. Старшая дочка Стриженовых, Анастасия, подарила звездной чете первого внука Петю Петровича (так малыша называют домашние. — Прим. ред.). Несмотря на свой новый статус, выглядит актриса просто замечательно. Об этом не раз говорил и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев.

Искусствовед подметил, что актриса «умело лепит из себя стройную женщину». В фан-аккаунте звезды появилось ее памятное фото, на котором она позировала с букетом цветов и мужем Александром Стриженовым. Пара вместе уже более 30 лет. Для выхода в свет теледива примерила белую юбку плиссе, ярко-розовый свитер и молодежные кроссовки.

На снимке супруги улыбались, а муж Екатерины нежно обнимал ее, давая понять, что испытывает к главной женщине в его жизни все те же чувства.

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