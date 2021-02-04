«Настоящее удовольствие!»: Проскурякова в васильковом тренче и джинсах-бойфрендах отметилась на Красной площади

Певица находит время и на семью, и на учебу, и на себя любимую.

Юлия Проскурякова — счастливая мама и жена. Возлюбленная композитора Игоря Николаева не только воспитывает дочку Веронику, она также прекрасно поладила со старшей наследницей музыканта — своей тезкой Юлией. Дочка певца живет в Штатах. Ей 42 года, она вполне самостоятельная и в поддержке именитого отца не нуждается.

Проскурякова — девушка очень занятая. Она учится в ГИТИСе, при этом, став студенткой, Юлия не сразу рассказала мужу о том, чему решила посвятить досуг. Помимо семьи, музыкальной карьеры и учебы у певицы есть время и на шопинг. В доме специально для возлюбленной композитор обустроил целую гардеробную. Одним из своих трендовых образов Проскурякова похвасталась на прогулке. В центре Москвы, прогуливаясь по Красной площади, певица предстала в васильковом тренче, стильных джинсах-бойфрендах и молодежных кроссовках на высокой платформе.

«Потому что гулять по Красной площади в любое время суток и в любое время года — настоящее удовольствие!» — отметила певица.

Напомним, что у Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева есть общая дочка Вероника. В октябре малышке исполнится шесть лет. Она уже бегло говорить по-английски и любит петь. Поклонники предлагали композитору привести дочку в программу «Лучше всех!». Однако музыкант подметил, что его Ника еще слишком мала для таких съемок. К слову, шоумен Максим Галкин своих двойняшек Гарри и Лизу в передаче тоже не показывал.

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