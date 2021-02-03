Сливаясь с водой: Стеша Маликова в небесном платье-бюстье устроила фотосессию на фоне заката

Дмитрий Маликов недавно отметил 51-летие. Певец не перестает восхищать фанатов своей неиссякаемой энергией и цветущим видом. Унаследовала его обаяние дочка Стефания. Девушке уже скоро исполнится 21 год. Она учится в МГИМО и успешно начала развивать свой бизнес год назад. Наследница артиста всего интересовалась модой, поэтому теперь выпускает свою линейку одежды. Она неустанно трудилась перед Новым годом, чтобы представить праздничную коллекцию платьев и несколько зимних нарядов.

Вот уже несколько недель Маликов с семьей отдыхает на Мальдивах. Его дочка привезла с собой не только чемодан купальников, но и летних нарядов. Каждый вечер она устраивает своеобразное дефиле, облачаясь в яркие и женственные образы. 3 февраля Стеша решила в очередной раз нарядиться. Она устроила фотосессию на пляже на фоне заката.

Девушка предстала в коротком платье-бюстье в кукольном стиле. Небесный цвет наряда сливался с линией побережья. Наследница артиста подчеркнула свою хрупкую фигуру и бронзовый загар. Стеша позировала с распущенными вьющимися волосами. Она сделала едва заметный макияж и дополнила аутфит украшениями.

«Когда я впервые увидел тебя, я влюбился. А ты улыбнулась, потому что знала», — написала девушка.

Многие поклонники пришли в восторг от природной красоты юной бизнесвумен. Некоторые также остались под впечатлением от ее вечернего образа. «Очень красивая! И ожерелье очень», «Закаты обалденные! Цвет неба», «А вот и обои на телефон подъехали», «Куколка», «Оставайтесь всегда такой же настоящей», «Как красиво загорели», «Сказать, что ты шикарна, обаятельна и прекрасна, — значит ничего не сказать», — прокомментировали пост подписчики.

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