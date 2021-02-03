Правильный акцент: Пугачева в белоснежном платье-рубашке с разрезами показала стройные ноги

Алла Пугачева в прошлом году не поехала на море. Из-за пандемии коронавируса певица воздержалась от поездок. Свой замок она покидала только ради шоппинга и встреч с друзьями. На Новый год артистка собрала близких у себя дома и устроила банкет. Примечательно, что скоро Примадонне исполнится 72 года, но она не считает старость приговором. В одном из интервью звезда признавалась, что будет блистать и показывать стройные ноги, пока есть здоровье.

На первой школьной линейке двойняшек Лизы и Гарри Пугачева была в белой мини-юбке. Тогда никто не осудили певицу, так как знают, что она может себе это позволить. А на днях в одном из сан-аккаунтов артистки появилось ее фото, где она запечатлена в белом платье-рубашке с разрезами и черным галстуком. Кадр был сделан летом, когда Алла Борисовна посетила одно из музыкальных мероприятий.

Наряд позволил ей показать стройные ноги. Жена Максима Галкина сделала макияж с акцентом на губы и традиционную объемную прическу.

«Праздник нужно всегда носить с собой», — гласила подпись к фото.

Поклонники отметили, что не каждая женщина может так выглядеть в столь зрелом возрасте. Многие одарили комплиментами певицу и восхитились ее моложавым видом. «Шикарная, роскошная, супер», «Солнышко ты наше, как хочется смотря на вас, Алла Борисовна, радоваться жизни», «Нуу….Если и жизнь, как праздник!? Почему бы и нет?», «Ее фигуре можно завидовать», «Ну посмотрите на эту улыбку, на эти ножки», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: