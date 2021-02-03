Элегантный зеленый: Кейт Миддлтон показала, как правильно носить жакет

Герцогиня Кембриджская вышла в прямой эфир из своего особняка в Норфолке в наряде зеленого оттенка.

Герцогиня Кембриджская довольно часто выходит в прямой эфир с представителями разных сфер, чтобы обсудить те или иные вопросы. На этот раз Кейт волновал момент домашнего обучения детей, который она обсудила с группой родителей маленьких школьников. В эфире Миддлтон появилась в строгом жакете насыщенно зеленого оттенка Massimo Dutti.

К пиджаку с остроконечными лацканами и застежкой на одну пуговицу она добавила ожерелье с подвеской Daniella Draper и зеленый топ в рубчик Zara.

Daily Mail пишет, что для видеозвонков Кейт оборудовала специальный уголок и даже приобрела кольцевой свет, чтобы хорошо выглядеть на кадрах.

Напомним, несколько дней назад будущая королева записала селфи-видео в своем саду во время пробежки. На кадрах она позировала в темно-синей вязаной шапке с меховым помпоном и такого же оттенка стеганой куртке.

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