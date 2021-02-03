«Непринужденность и весеннее настроение»: стилист разобрал модный образ Юлии Такшиной

Некоторое время назад звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина не давала о себе знать. Но теперь она снова на публике. Актриса принимает участие в новых проектах, активно ведет Instagram, где делится свежими снимками в новых образах. На одном из них она позировала в пиджаке в клетку и голубых туфлях. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов отметил, что ее образ соответствует текущим трендам.

«Пиджак в клетку хорошо сочетается с коричневыми брюками. Также голубая водолазка и туфли, на мой взгляд, это два самых модных элемента этого лука, поскольку голубой цвет как никогда актуален в текущем году. А желтая беретка придает аутфиту некую непринужденность и весеннее настроение», — сказал Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов – профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Учился в школе искусств, закончил несколько учебных заведений по стилистики.

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