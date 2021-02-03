Как близняшки: Лопырева и Ким выбрали одинаковые платья из лимитированной коллекции

Телеведущая и модель поделились снимками в своих микроблогах.

Виктория Лопырева в эти дни находится в Дубае. В своем микроблоге она поделилась снимком, на котором позировала в платье сливового оттенка с белым воротничком. В таком же наряде в телевизионной студии появилась и ведущая Первого канала Марина Ким, которая, к слову, тоже недавно вернулась из Дубая. Стоит отметить, что платья POST MERIDIEM, как утверждает официальный аккаунт бренда, из лимитированной коллекции.

«Коко Шанель ввела моду на белые воротнички, потому что они придают лицу свечение! А я говорю, что загару они придают блеск! А глазам – загадку», — написала Ким в своем Instagram.

Напомним, Виктория Лопырева недавно получила высокую должность в Москве. Блондинка будет возглавлять Ассоциацию менеджеров России.

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