«Марфушенька»: Муцениеце вслед за Водяновой надела теплый платок с серебристым пуховиком

Агата Муцениеце уже длительное время строит жизнь без мужа. Год назад она рассталась с Павлом Прилучным. Теперь девушка посвящает себя новым проектам, а также успевает воспитывать детей: Мию и Тимофея. Поклонники считают, что развод пошел ей только на пользу. Она стала еще больше заниматься спортом, а не так давно артистка сменила имидж.

После отдыха на Мальдивах Агата стала сниматься в новом сериале, а также вернулась в шоу «Голос. Дети». Теперь каждый день ей приходится рано вставать, чтобы все успеть. При этом девушка продумывает каждый свой образ для появления на публике. Если недавно она ходила в розовом пальто, то накануне актриса запечатлела себя в лифте в серебристом дутом пуховике, которые в тренде в этом сезоне, и белых джоггерах. От шапки она отказалась, повязав на голову теплый платок светло-серого цвета.

«Марфушенька», — с иронией написала звезда.

Примечательно, что этой зимой платки стали актуальны. Их делают из синтепона, пряжи и плотной ткани. Ранее в платке отметилась Екатерина Стриженова, а также Эмма Милинина и Наталья Водянова. Поклонники восхитились монохромным образом Муцениеце. Многие отметили, что такой зимний аутфит ей к лицу.

Смотрите также: