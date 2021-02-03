Лаконично и элегантно: Алина Кабаева в строгом жакете дополнила монохромный лук брюками клеш

В одном из интервью Алина Кабаева призналась, что еще будучи юной спортсменкой, она во всем брала пример со своего тренера Ирины Винер, особенно в вопросах, связанных со стилем и элегантностью. Также гимнастка уточнила, что любовь к красоте ее привила мама. Когда Алина была маленькой, Любовь Михайловна наряжала ее только в кукольные наряды, подбирая для дочери нежные девичьи платьица. Повзрослев Кабаева стала сама следить за своим имиджем. По словам спортсменки, отправляясь за границу на соревнования она могла потратить все накопленные ею деньги на наряды. Олимпийская чемпиона подметила, что ей всегда нравилось выглядеть красиво и ухоженно.

При этом Алина считает, что главное иметь собственный стиль. Ведь мода циклична, а чувство вкуса и элегантность на века. На фан-страничке спортсменки появился ее редкий кадр, который был сделан на одном из мероприятий. Для выхода в свет Кабаева подобрала монохромный костюм, отдав предпочтение приталенному жакету и брюкам клеш. К образу спортсменка подобрала маленькую сумочку. О моде на костюмную группу в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале говорила соведущая Александра Васильева. Она подметила, что этот тренд будет пользоваться популярность и в весенне-летнем сезоне 2021 года. Эвелина Хромченко уточнила, что костюмы хороши тем, что они итак смотрятся гармонично и целостно. В таких образах сложно допустить стилистическую ошибку в фасоне или цветовой палитре.

«Очаровательная, любуемся вашей красотой», «Ну как же вами не восхищаться?!», «Шикарная, самая наша любимая», «Эталон красоты», «Алина, какая вы роскошная!!», «Такой всегда спокойный взгляд, что сказать?! Располагает к себе», «Сама элегантность», «Относимся с большим уважением и любовью», «Умничка», «Какая же она трудяжка, всего добилась сама!! Это достойно восхищения», «Молодчинка», — пишут фолловеры.

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