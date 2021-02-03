Тотальный черный: звезда «Физрука» Панина облачилась в объемный пуховик вслед за Чеховой и Валерией

Объемные пуховики — на пике популярности этой зимой. Дизайнеры предлагают самые разные их фасоны: короткие и длинные, в виде жакетов и с накладными карманами. Разной может быть и цветовая гамма. Но все больше российских звезд выбирают черные пуховики. В подобном недавно появилась певица Валерия, а позже предпочтение этому же оттенку отдала телеведущая Анфиса Чехова.

Не осталась в стороне и звезда «Физрука» актриса Анастасия Панина. Она также приобрела короткий пуховик черного цвета с поясом. В новом образе она запечатлелась в лифте, а снимком поделилась в своем Instagram.

«Какая красивая девушка! Красотка! Очень классная!» — писали пользователи Сети.

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