«Нынче так модно»: Полина Гагарина «утонула» в толстовке оверсайз и сапогах на шпильке

Певица на съемках в Стокгольме предстала в необычном для себя образе.

Полина Гагарина всегда со всей ответственностью относится к работе. При этому у нее отличное чувство юмора. Девушка не раз это демонстрировала, когда устраивала посиделки с друзьями. Также она не боится представать без макияжа, а в ее гардеробе есть не только роскошные вечерние платья, но и простые джинсы. Недавно артистка отдохнула с детьми на Мальдивах. Она смогла набраться сил перед новыми трудовыми буднями.

Всего несколько дней Полина провела в Москве. Она успела выступить на вечеринке у отца Анастасии Шубской, а также повидаться с Дмитрием Шепелевым на празднике у друзей. 1 февраля певица улетала из страны. Она отправилась снимать клип в Швецию. Несколько часов у нее ушло на подготовку. Вскоре артистка заинтриговала поклонников снимком, сделанным в душе. Гагарина предстала в кожаных лосинах, сапогах на шнуровке и толстовке оверсайз.

«Нынче так модно», — заявила она. «Крашиха», — добавила хэштег звезда.

Наряд был такой большой, что рукава свисали. Это не осталось без внимания фанатов. Пока деталей съемки девушка предпочла не раскрывать. Примечательно, что в этот же вечер она успела покататься на коньках. Поклонники отметили, что им непривычно видеть Полину в таком молодежном аутфите, в котором она буквально утонула. «Ну какая же красивая», «Стиль называется „спустя рукава“», «Ну точно крашиха»,» Забавная мода — на вырост«, «Бомбезно», «Модная киска», «Вы прям молодая Джей Ло», — прокомментировали пост подписчики.

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