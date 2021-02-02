«Очень красиво все»: Яна Рудковская в пальто оверсайз и лаковых ботфортах заглянула в бутик Dior

Яна Рудковская является известной модницей. Она уже больше 10 лет коллекционирует сундуки Louis Vuitton. Девушка признавалась, что покупку люксовых вещей считает лучшим вложение средств. Также у нее в особняке есть антикварная мебель, а в гардеробе она хранит сумочки и платья Dior, Versace, Gucci. В последнее время жена Евгения Плющенко истосковалась по модным показам. Она ходила в Большой театр, наслаждаясь эстетической красотой балета.

А вот 2 февраля Яна не усидела дома. Она решила сходить в бутик Dior в центре столицы. Светская львица недавно наблюдала за онлайн-показом бренда в рамках Недели моды. Теперь она решила увидеть кутюрный сундук, который был показан в фильме-показе Dior. Для появления на публике Рудковская выбрала черное укороченное пальто оверсайз и лаковые ботфорты-чулки на каблуке. В руках она держала миниатюрную сумку.

«Этот сундук с нарядами путешествует в фильме по сказочному лесу, становясь объектом пристального внимания нимф, русалок и других мифических созданий. Посмотрите, кто не видел этот фильм, обязательно, останетесь точно под большим впечатлением даже потому, что его снимал Маттео Гарроне — (обладателя аж 2 Гран-При Каннского фестиваля за фильм „Пиноккио“). Очень красиво все и необычно! Сундук — знаковая вещь для Dior, выполненном в виде флагманского бутика Dior в Париже», — поделилась звезда.

Рудковская отметила, что в перспективе сундуки бренда могут начать конкурировать со знаменитыми изделиями Louis Vuitton. Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Плющенко. При этом нашлись те, кто восторга девушки не разделил. «Очень красивая», «Вау круто. Классно выглядите», «Очень стильно и гламурно смотрится», «Потрясающий фильм Dior, очень тонко передающий архетипы по арканам таро», «Не удивили», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: