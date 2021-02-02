Юлия Барановская в мерцающем платье с полупрозрачной юбкой устроила дефиле на «Жаре»

Юлия Барановская давно дружит с Эмином Агаларовым. Девушка не раз становилась ведущей на его фестивале «Жара», а также отмечала с ним Новы год. Примечательно, что в 2020 году многие концерты были отменены. Не состоялся и музыкальный фестиваль. Хотя Эмин надеялся, что может собрать звезд в Дубае или Баку, как это происходило раньше. Но недавно в столице отметили почти все меры защиты в связи с коронавирусом.

2 февраля в Vegas City Hall прошел гала-концерт «Жара KIDS FEST». Несколько десятков молодых исполнителей собрались, чтобы побороться за путевку на летний фестиваль «Жара» в Баку. Среди участников была дочка Глюкозы — 13-летняя Лидия Чистякова-Ионова, а также внучка Ларисы Долиной — Саша. На красной ковровой дорожке появилась и Барановская со своим сыном Артемом. Недавно парню исполнилось 16 лет, но он уже перерос маму.

Еще до начала мероприятия телеведущая продефилировала на камеру в полупрозрачном платье с эффектом мерцания. Наряд смотрелся, как вторая кожа, облегая ее фигуру. Туфли-лодочки в тон и голливудские локоны дополнили ее образ.

Позже Юлия слушала исполнителей и танцевала. Она любит весело проводить время на таких мероприятиях. Этот концерт не стал исключением. Поклонники восхитились красотой девушки. До поздней ночи телеведущая наслаждалась одним из первых музыкальных мероприятий, которые провели в этом году.

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