Модная фотосессия: Федорова отметилась в брюках палаццо кремового цвета и кожаном поясе-кобуре

Оксана Федорова не так давно отметила день рождения. Ее исполнилось 43 года. Примечательно, что модель следит за внешностью и по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Бывшая «мисс Вселенная» воспитывает двоих детей, но это не мешает ей заниматься карьерой. Более того, в январе она не раз посещала театр. Для выходов в свет телеведущая выбирает женственные и стильные образы.

На очередной фотосессии Оксана примерила сразу несколько образов. Так как у нее стройная фигура, она не побоялась надеть актуальные в этом сезоне брюки палаццо кремового цвета с белой рубашкой. Образ дополнил кожаный пояс-кобура. Наряд подчеркнул ее осиную талию. Также девушка позировала в романтическом наряде, надев брюки с подтяжками и голубой берет. Пышные кудри дополняли ее аутфит.

А потом Федорова продемонстрировала наряд, подходящий для выхода в свет. Она облачилась в черное платье из шифона с полупрозрачной юбкой и драпированным верхом. Модель кокетливо позировала, играя подолом наряда. Алая помада придала ее образу пикантности.

«Мечты роятся», — написала звезда.

Смотрите также: